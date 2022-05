Lausanne : Il porte plainte pour menaces de mort et doit participer aux frais de justice

Des membres de l’extrême droite ont insulté et menacé de «liquider» un élu socialiste. Ce dernier et son avocat sont ulcérés par l’issue de l’affaire.

Après quatre ans de procédure dans une affaire de menaces de mort et d’injure, Louis Dana, membre socialiste du Législatif à Lausanne, est écœuré. En 2018, dans un contexte de débats sur la sécurité des nuits lausannoises, il a été la cible d’un groupuscule d’extrême droite sur les réseaux sociaux. Insulté, il a également subi des menaces de mort. «Des gens comme lui, on devrait les liquider», a notamment écrit un internaute. L’élu a déposé une plainte pénale. La procureure suppléante Nathalie Sturzenegger Maunoir a rendu une ordonnance pénale. Elle estime que le plaignant doit prendre en charge une partie des frais de procédure, soit 2175 francs.

«C’est inadmissible»

«Je tente de faire valoir mes droits et la justice semble me le reprocher. C’est inadmissible», proteste l’élu socialiste dans 24 heures. Sur les trois suspects, deux ont été retrouvés: un a fait l’objet d’un retrait de plainte pour cause de problème psychologique et l’autre, selon la justice, n’a pas commis d’infraction pénale en «likant» un des messages incriminés. Avocat du plaignant, Me Xavier Rubli s’indigne de l’avis de la procureure qui estime qu’un acteur politique doit pouvoir tolérer «de vives réactions». Contacté par le quotidien vaudois, le Ministère public vaudois déclare que «le partage des frais entre le prévenu et la victime est prévu par la loi».