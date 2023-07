Elections fédérales: un candidat PLR reprimandé par l'armée suisse

Le politicien PLR schaffhousois Yves Collet a provoqué des discussions enflammées sur Twitter avec son affiche électorale. Sur celle-ci, ce tireur sportif amateur pose dans un uniforme officiel de l’armée suisse. Certains n’apprécient pas du tout la démarche. «La politique n’a rien à faire dans l’armée, estime un internaute. D’autres estiment même que toute cette action est inadmissible et contraire au droit en vigueur». Ils sont dans le juste. Le Département de la défense répond sur le média social: «Une apparition en uniforme dans le cadre de manifestations électorales politiques» n’est pas autorisée selon le règlement de service et une ordonnance y afférant. L’armée et ses membres doivent – s’ils portent l’uniforme – se comporter de manière politiquement neutre.