C8 : Il pourrait bien s’agir d’une cyberattaque de la Russie

La raison du problème technique dans «TPMP» a été dévoilée. D’après un expert en cybersécurité, des hackers russes en seraient les auteurs.

Cyril Hanouna a dû interrompre son émission, mardi 8 mars, à cause d’un bug technique.

Que s’est-il donc passé sur C8, dans la soirée du mardi 8 mars 2022? Tout d’abord, «Le 6 à 7» n’a pas pu être diffusé, à la suite d’un problème technique. Ensuite, l’émission «TPMP» a dû être interrompue après environ quarante minutes de direct. «Nous sommes victimes d’un souci technique. On ne sait pas si c’est une cyberattaque ou si C8 n’a pas payé l’électricité», a expliqué Cyril Hanouna, complètement confus, entouré de ses chroniqueurs, à 19h20.

Les raisons de cet incident ont finalement été révélées, mercredi 9 mars, dans «TPMP». Après avoir effectué de nombreux tests dans la régie du programme, les ingénieurs de la chaîne ont compris ce qu’il s’était passé. «Les cartes réseaux ont cramé», a expliqué l’animateur. Le système informatique de C8 a ainsi provoqué ce dysfonctionnement. Cependant, Idris, expert en cybersécurité invité sur le plateau, a expliqué qu’il pouvait quand même s’agir d’une cyberattaque, à cause de la guerre en Ukraine. «Canal+, Wikipédia, Amazon, Netflix, Spotify, ont été récemment victimes de cyberattaques, a-t-il rappelé, donc pour moi c’est aussi une cyberattaque qui a eu lieu sur C8. Il n’y a pas de hasard, ça me paraît évident et ce n’est que le début.» D’après lui, «la Russie a une armée de hackers». Hostile aux médias qui soutiennent l’Ukraine, elle serait responsable de ce gros bug.