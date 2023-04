Lewis Capaldi pourrait tout arrêter à cause de sa maladie

Alors qu’il connait un succès planétaire depuis la sortie de son tube «Someone You Loved», en 2019, Lewis Capaldi risque de voir sa carrière se terminer bientôt. Atteint du syndrome de Gilles de la Tourette, trouble du système nerveux caractérisé par des tics moteurs ou sonores involontaires et soudains, le chanteur, qui a embrassé Harry Styles, a du mal à exercer son métier à cause de cette maladie neuropsychiatrique. D’autant plus que les symptômes s’amplifient quand il est sur scène.