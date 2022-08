Sécurité : Il pourrait y avoir des pillages en cas de pénurie d’électricité

La Confédération travaille d’arrache-pied pour faire face à la menace de pénurie d’énergie qui guette la Suisse cet hiver. Mais elle a oublié la question de la sécurité de la population si l’électricité venait à manquer, critique Fredy Fässler, président de la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP), dans une interview accordée samedi au Blick.

Il s’explique: «Une coupure du réseau ou un black-out aurait des conséquences importantes. Imaginez: on ne peut plus retirer d’argent au bancomat, on ne peut plus payer par carte dans un magasin ou faire le plein à la station-service. Et tous les chauffages ne fonctionnent plus. Il fait froid. Les rues sont plongées dans l’obscurité», énonce-t-il.