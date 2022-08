Suisse : Il pourrait y avoir jusqu’à trois ours dans les Grisons

L’animal a été repéré trois fois depuis mi-juillet en Engadine. Mais difficile de savoir s’il s’agit d’un seul et même ours ou de trois spécimens différents.

Un ours observé par un piège photographique il y a quelques années dans les Grisons.

Trois ours se baladeraient actuellement en Engadine. La dernière observation de l’animal remonte au 4 août dernier, selon le dernier rapport trimestriel de l’Office de la chasse et de la pêche du canton des Grisons, paru lundi. Il a en effet été repéré dans le Val Chamuera, en Haute-Engadine.

Auparavant, deux autres spécimens ont été repérés le 17 juillet dernier par des pièges photographiques dans deux vallées différentes de Basse-Engadine, la première fois dans le Val S-charl, non loin du Parc national, puis dans le Val d’Assa, près de Ramosch.

Selon les autorités, interrogées fin juillet par la «Südostschweiz», il est possible qu’il s’agisse d’un seul ours qui se déplace. Mais si c’est le cas, comme sa balade l’aurait amené à traverser des zones touristiques et des alpages bien fréquentés, il aurait dû y avoir des observations. Ce qui n’a pas été le cas. Les gardes-chasses estiment donc qu’il s’agit de deux animaux différents.