Sport amateur durement frappé – «Il pourrait y avoir un trou au niveau de la relève»

Le hockey, comme tous les autres sports, est frappé de plein fouet par la recrudescence de la pandémie en Suisse. Getty Images

«Les annonces de vendredi dernier ne font pas plaisir au sport amateur, mais on doit bien faire avec.» Vice-président de Swiss Ice Hockey, Marc-Anthony Anner dresse un constat fataliste. Le hockey, comme tous les autres sports, est frappé de plein fouet par la recrudescence de la pandémie en Suisse. Et ce sont les «petites ligues» qui trinquent, pour l’instant. «Heureusement, on a réussi à sauver les entraînements et les matches des joueurs de moins de 16 ans», se console-t-il.

Un constat partagé par Stéphanie Étienne, présidente de Vaud Unihockey: «La majorité de nos licenciés jouent dans les sports dits de masse, note-t-elle. Et c’est bien cette catégorie qui est frappée le plus durement par des mesures que nous sommes bien obligés d’accepter. Depuis deux ans, on essaie de faire tout juste et tout bien, mais visiblement nos efforts ne sont pas récompensés.»

Cette nouvelle interruption des compétitions pourrait avoir des conséquences. «Dans quelques années, on risque d’avoir un trou au niveau de la relève, puisque les joueurs de 16 à 20 ans sont stoppés», avertit Marc-Anthony Anner.

Et la suite de la saison est assurément mise en danger: «Les patinoires ferment en mars ou avril. Donc il ne sera pas facile de boucler les championnats. Pour l’instant, on sait qu’on est arrêtés jusqu’au 24 janvier. Mais on doit impérativement reprendre avant le 10 février, sans quoi…»

Que fera la NBA? Frappée de plein fouet par le développement du variant Omicron, la NBA n’a pas encore pris la décision d’interrompre son championnat, au contraire de la NHL. La ligue nord-américaine de hockey a en effet tranché: elle a annulé tous les matches prévus entre mercredi et dimanche prochain. Idéalement, le championnat de NHL devrait repren­dre lundi 27 décembre. La ligue majeure de basket va-t-elle suivre le mouvement?