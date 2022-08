Saint-Gall : Il poursuit son ex en voiture, provoque un accident et fuit: condamné

Un homme de 32 ans habitant Wattwil (SG) vient d’être condamné par ordonnance pénale. La raison? Il n’a pas apprécié que sa copine ait mis fin à leur relation, le 4 février 2022. Le trentenaire a alors emprunté la voiture d’un collègue et s’est mis à la guetter à différents endroits, notamment sur un parking à Ernetschwil (SG). Il a tenté d’entrer en contact avec elle et d’engager la conversation, mais en vain.

Course-poursuite et fuite

Plus tard dans la soirée, la femme a de nouveau aperçu la voiture de son ex à la hauteur de la gare de Lichtensteig (SG). Le prévenu l’a suivie de près, l’a dépassée sur la gauche et a tenté de la faire sortir de la route. Elle a alors freiné brusquement pour accélérer ensuite et passer devant sa voiture. Une autre tentative de pousser sa voiture hors de la route s’est soldée par l’immobilisation des deux véhicules l’un derrière l’autre après un freinage d’urgence. Le prévenu a alors reculé sa voiture et a heurté l’avant de l’auto de son ex.