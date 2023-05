Annecy (F): Il poursuit une aide-soignante un couteau à la main

L’employée d’un EPHAD (Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) a eu la peur de sa vie, dimanche, à Annecy (Haute-Savoie/F). Venu voir sa mère, un visiteur est subitement devenu agressif. Il s’est emparé d’un couteau placé sur un plateau repas et a poursuivi l’aide-soignante avec. La victime a réussi à se réfugier dans un bureau et l’agresseur a été stoppé dans sa course par plusieurs personnes, relate la presse française.