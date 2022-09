Jean-Luc Godard prenait son café toujours à la même table

Pour Frédéric Maire, directeur de la Cinémathèque Suisse, «Jean-Luc Godard EST le cinéma». «Il n’y a pas d’autre cinéaste qui, en plus de soixante ans de carrière, soit parvenu à ce point d’invention et de transformation permanente du langage cinématographique, en cherchant toujours et jusqu’au dernier instant d’expérimenter. Et cela pour raconter le monde, ses tourments, sa violence, mais aussi sa beauté», partage-t-il. Une rétrospective lui sera prochainement consacrée à la Cinémathèque Suisse.