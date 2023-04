Canton de Berne: Il prend 14 ans de prison pour avoir tiré cinq fois sur sa copine

La Cour suprême du canton de Berne a confirmé jeudi un jugement du tribunal régional de l’Oberland. Un Thounois, qui avait tiré cinq fois sur son ex-compagne et l’avait grièvement blessée, a été reconnu coupable de tentative de meurtre et a été condamné à 14 ans de prison. L’homme fera aussi l’objet d’une mesure d’expulsion du territoire suisse pendant 12 ans, selon des informations de la «Berner Zeitung». Et il devra verser 40’000 francs à la victime, à titre de réparation morale.

En 2020, le prévenu avait tiré cinq fois et avait vidé le chargeur de son arme sur son ex, ce qui a amené la justice à confirmer que l’acte était prémédité. «S’il avait seulement voulu la blesser, un coup de feu aurait suffi. Ce n’est que si l’on veut tuer que l’on vide tout le chargeur, surtout quand une femme est déjà à terre», a déclaré le président du tribunal. Le prix payé par le prévenu pour le pistolet, 3000 francs, ajoute encore un élément allant dans ce sens.

L’auteur et la victime, tous deux originaires du même pays asiatique, se sont rencontrés en 2009 et ont emménagé ensemble. Ils ont eu une fille. En 2016, l’homme a été incarcéré dans le cadre d’une autre affaire. Sa partenaire a ensuite pris ses distances et a emménagé dans son propre appartement en 2019. L’homme s’est senti blessé dans sa fierté et a soupçonné que la femme avait un nouveau compagnon. Il aurait ensuite agi par jalousie.