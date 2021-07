Arnaque à la cryptomonnaie : Il prend 15 ans de prison pour une fraude à la Ponzi

Établi en Thaïlande, un Suédois a profité pendant près de 10 ans de la naïveté de ses victimes avant de se faire rattraper par la justice.

C’était le cerveau de l’une des plus grandes pyramides de Ponzi en cryptomonnaie. Roger Nils-Jonas Karlsson vient d’être condamné par les autorités américaines à 15 ans de prison. Il a également été condamné à verser à ses victimes un montant de plus de 16 millions de dollars et s’est vu confisquer ses luxueux biens immobiliers.