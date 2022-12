Aéroport de Zurich : Il prend de la brume pour de la fumée et emprunte la sortie de secours

La porte de secours donnant sur l’aile gît sur le tarmac. Et à l’arrière de l’aile le toboggan pend.

Tout semblait se dérouler comme prévu, mardi, pour un vol à destination de Pristina. Mais tout a dérapé au moment où l’avion a été dégivré avant l’heure de départ prévue à 5 h 45 et que les passagers ont été informés de la sécurité et de la procédure à suivre en cas d’urgence, comme c’est le cas avant chaque décollage. Après le dégivrage, la situation est devenue incontrôlable raconte un témoin. «Tout à coup, de la fumée est entrée dans l’avion de tous les côtés. Nous ne savions pas ce que c’était», raconte-t-il. Cela aurait complètement paniqué les passagers. Quelques-uns ont ouvert les portes de secours et une porte d’évacuation est tombée de l’avion. Puis le gonflage d’un toboggan de secours a eu lieu.