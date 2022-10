Vingt ans pour avoir emmuré son ami dans une grotte

Canton d’Argovie : Il prend près de 20 ans pour avoir emmuré son ami dans une grotte

La presse alémanique l’appelle le «Höhlenmörder», le meurtrier de la grotte en français. Il a été reconnu coupable de meurtre et de tentative de meurtre ce jeudi après-midi par le Tribunal d’arrondissement de Brugg (AG). La justice le condamne à une peine d’emprisonnement de 19 ans et 2 mois et ordonne une mesure thérapeutique, aussi appelée en Suisse «petit internement».

Le juge a qualifié le comportement de l’auteur de «cruel, bestial et inhumain». Le fait que l’accusé ait ensuite allumé un feu et mangé un cervelas est inconcevable, a-t-il ajouté.

Vengeance comme motif

Le meurtrier, aujourd’hui âgé de 23 ans, était accusé d’avoir attiré son ami dans une grotte du «Bruggerberg», en Argovie, puis d’avoir bloqué la sortie avec des pierres, de la terre et des branches et de l’avoir abandonné jusqu’à sa mort. Selon les aveux du condamné, il s’agissait d’une épreuve de courage. La victime, alors âgée de 24 ans, est morte sur place. Ce n’est que plus d’un an plus tard que des promeneurs ont découvert les restes de son corps par hasard.