Genève : Il prend un virage et s’encastre dans un tram

Les manœuvres d’un chauffeur ont causé un accident et provoqué l’interruption des lignes des trams 12 et 17.

Le réseau des Transports publics genevois (TPG) a connu d’importantes perturbations, mercredi en fin d’après-midi. Un accident entre un fourgon et un tram a interrompu dans les deux sens les lignes 12 et 17, entre le centre-ville et la douane de Moillesulaz.