Hockey : Il prend une énorme charge et marque dans la foulée

Filip Cederqvist, joueur de Djurgardens dans le championnat suédois, a vécu une séquence plutôt inhabituelle contre Oskarshamn.

Mais le Suédois s’est relevé dans la foulée et a conclu l’action par un but, à peine quatre secondes plus tard. Il ne s’est d’ailleurs pas fait prier pour aller gentiment narguer les supporters d’Oskarshamn juste après sa réussite. Malheureusement pour lui, Djurgardens s’est finalement incliné 5-2 et reste toujours cloué à la dernière place du championnat, avec seulement 18 points en 24 matches.