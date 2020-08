Suisse Il prétend bosser pour «Playboy» afin de se procurer des photos hot

Un escroc se fait passer pour un rédacteur du magazine érotique, demandant à des jeunes femmes de lui envoyer des clichés d’elles nues. Sa stratégie: leur faire miroiter un contrat à 3000 euros.

Du coup, pour en avoir le cœur net, la jeune femme a contacté Playboy Allemagne à Munich. «On m’a dit que les propositions de contrats n’étaient jamais envoyées via e-mails et que cette offre était fausse.» Karo tente désormais de mettre en garde un maximum de jeunes femmes contre cet escroc. Elle vient de lancer un appel sur Instagram: «Les filles, faites attention! Les escrocs sont de plus en plus doués.»