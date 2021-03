Les Suisses ont accepté dimanche de justesse l’initiative «Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage». Les cantons ont désormais deux ans pour adapter leurs bases légales en conséquence. Rachid Nekkaz, politicien et homme d’affaires algérien, vole d’ores et déjà à la rescousse des femmes portant le voile intégral. Il a annoncé récemment qu’il paierait toutes les amendes émises à l’encontre de celles qui souhaitent continuer porter ce symbole religieux de leur plein gré.

Le millionnaire fait déjà de même pour toutes les prunes émises dans divers pays européens, comme la France et la Belgique, ainsi qu’au Tessin et à Saint-Gall, cantons où le port du voile intégral est déjà interdit depuis plusieurs années. Rachid Nekkaz a mis en place un fonds d’un million d’euros et affirme avoir déjà payé plus de 1000 amendes à travers toute l’Europe.