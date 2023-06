Gjon’s Tears promet des émotions au public de Caribana

L’open air ouvre le 7 juin 2023. Sa première soirée est placée sous le signe du rock, avec le groupe bientôt séparé Sum 41 en tête d’affiche. Gjon’s Tears, brillant candidat de ­l’Eurovision, de «The Voice» et de «The Voice All Stars», est programmé le lendemain. Il ouvrira les festivités musicales dès 18h15 avec les titres surprenants de «The Game», sorti en avril 2023. Le Fribourgeois se réjouit de proposer à cette occasion une interprétation sensiblement différente de ses récentes chansons. «Je ne servirais à rien si je reproduisais à l’identique ce qu’on peut entendre sur mon album. Aussi, la forme pour faire passer le message est différente. Pour un disque, je dois être charismatique dans mes chansons, alors que, sur scène, c’est l’énergie que je transmets qui va créer le moment», explique-t-il. Il précise également que sa voix n’est pas la même quand il se trouve derrière un micro de studio ou de scène. «Devant une foule, je joue beaucoup, certains disent trop (rire), avec mes capacités vocales. Si j’exagère, ce n’est pas volontaire. L’instinct et l’intuition prennent le dessus et me poussent un peu à faire des folies», analyse celui qui chantera avec son groupe de toujours, The Weeping Willows.