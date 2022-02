France : Il promettait un «sourire de star»: 366 patients mutilés

Un dentiste est accusé de s’être frauduleusement enrichi sur le dos de la sécurité sociale en pratiquant des opérations médicalement injustifiées et bâclées.

Le dentiste et son père risquent 10 ans de prison. (Photo d’illustration)

Lionel G., un dentiste de 41 ans, sera jugé à Marseille pour «violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente» et «escroquerie». Son père âgé de 70 ans, également dentiste, sera aussi sur le banc des accusés. Les deux hommes, aussi poursuivis pour «usage» et «complicité» de «faux en écriture privée» encourent 10 ans d’emprisonnement et 375’000 euros d’amende. Cette somme pourrait monter à près de deux millions d’euros pour leurs sociétés, sans compter l’indemnisation des nombreuses victimes.