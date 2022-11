Berne : Il provoque un accident avec un train et est condamné

Une collision entre un train et une voiture s’est produite à cause d’une inattention. Le conducteur écope de 15 jours-amendes avec sursis.

Selon l’ordonnance pénale, les occupants du train régional ont été mis en danger et le choc a en outre causé des dommages matériels à la partie avant du train. L’homme a été reconnu coupable de perturbation du trafic ferroviaire par négligence et d’infraction simple aux règles de la circulation. Il a été condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amendes à 110 francs chacun, avec sursis. Il devra en outre payer des amendes d’un montant de 630 francs et prendre en charge les frais de procédure de 400 francs. Le conducteur a été légèrement blessé dans l’accident et transporté à l’hôpital. Les 56 passagers du train n’ont pas été blessés, mais ont été évacués et transportés par des bus de remplacement. Le trafic ferroviaire a été interrompu pendant plusieurs heures et des bus de remplacement ont dû être mis en place.