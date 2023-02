Winterthour (ZH) : Il provoque un accident puis blesse un passant au cou avec un couteau

Un piéton percuté, une voiture renversée et un homme blessé au couteau: c’est le palmarès d’un seul homme en quelques minutes.

Un gros déploiement policier s’est produit jeudi après-midi peu après 13h30 à Winterthour (ZH) en raison du comportement d’un seul homme. Selon le récit de la police zurichoise, un Allemand de 37 ans conduisait à une vitesse excessive et a dévié pour une raison encore inconnue sur le trottoir où marchaient plusieurs personnes avant de percuter un piéton.

Après cela, il a braqué à nouveau pour retourner sur la route, où il est entré en collision avec un autre véhicule, qui a été projeté et s’est retrouvé sur le toit. Les deux occupants de cette voiture n’ont pas été blessés. Mais ce n’est pas tout: l’homme a alors quitté son véhicule et a menacé les passants qui se trouvaient là avec un couteau. Il a attaqué un jeune Italien de 21 ans et l’a légèrement blessé au cou.