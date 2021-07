Valais : Il provoque une avalanche par imprudence, la justice le condamne

Un snowboardeur à l’origine d’une avalanche dans la région du Mont-Fort a été sanctionné par la justice valaisanne. Il aurait dû savoir que des randonneurs se trouvaient en contrebas.

Le 20 mars dernier, un snowboardeur avait déclenché une avalanche hors-piste qui avait emporté et blessé deux femmes. Ce Vaudois de 24 ans a été reconnu coupable par la justice valaisanne d’entrave à la circulation publ i que par négligence et condamné à 30 jours-amendes avec sursis . Il devra payer une amende de 300 francs.

Après avoir devancé les trois jeunes hommes au col Ferret, un second groupe composé d’un guide et de trois clientes a commencé sa descente. Dix minutes plus tard, les trois d’amis ont e n ont fait de même .