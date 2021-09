Valserhône (F) : Il publie les photos d’une ado nue parce qu’elle lui a dit non

Un harceleur a mis ses menaces à exécution après que sa victime de 14 ans eut refusé de coucher avec lui. Il a été condamné à un an de prison ferme.

Harcelée par un homme de 29 ans pour obtenir des faveurs sexuelles, une lycéenne de Valserhône (F) a vécu un enfer après avoir refusé ses avances. Contactée en 2013 via une messagerie instantanée, la jeune fille avait cédé sous la pression et envoyé des photos d’elle nue au harceleur. Se rendant compte de ce qu’elle venait de faire, elle avait ensuite bloqué la conversation. Mais un an plus tard, il était revenu à la charge. Cette fois, le chantage était monté d’un cran: «Tu couches avec moi ou je diffuse les photos.» Après le refus de la victime, alors âgée de 14 ans, l’homme a publié les photos sur son profil Facebook, rapporte le «Dauphiné libéré». Insultée par des élèves de son école où les photos ont circulé, l’ado a dû suspendre sa scolarité, puis changer d’établissement.