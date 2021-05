Féminicide : Il purgera 25 ans de prison pour avoir écrasé sa femme avec son SUV

Un homme de 46 ans a été condamné, vendredi aux assises du Rhône, à 25 ans de réclusion. En 2019, il avait tué son épouse en lui roulant dessus.

Gilou R., 46 ans, cheveux ras et vêtu d’un large blouson orange et noir qui épaissit sa frêle silhouette, est un «homme banal, inséré, normal», a noté dans son réquisitoire l’avocate générale Charlotte Millon.

Filmé par des caméras de vidéosurveillance

En moins de trois minutes, au volant de son véhicule de près de deux tonnes, le mis en cause a alternativement percuté et écrasé la victime, chaque fois à deux reprises. Il a marqué aussi deux arrêts durant cette séquence, mettant le pied à terre pour invectiver son épouse agonisante avant de quitter les lieux.

Bernadette avait déposé une plainte le 8 juillet après l’étranglement que lui avait fait subir la veille son mari et qui lui avait fait perdre connaissance. Gilou R. avait été placé en garde à vue, puis mis en examen et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de l’approcher.

«Ce qu’il a fait est horrible et il le sait»

Chronique d’un mort annoncée

Cette dénonciation mettait au jour «la double personnalité de cet homme qui souffle le chaud et le froid, qui par moments se met à genoux devant elle et à d’autres la contrôle et la rabaisse», a ajouté Me Steyer.