Etats-Unis  – Il quitte Facebook après 17 ans pour soutenir le parti de Trump

États-Unis : Il quitte Facebook après 17 ans pour soutenir le parti de Trump

Co-fondateur de PayPal et soutien affiché de Donald Trump, Peter Thiel va quitter le conseil d’administration de Meta, la maison-mère de Facebook, qu'il a été l'un des premiers à financer.

«Zuck» reconnaissant

Mark Zuckerberg, le fondateur et patron de Meta, s’est dit «profondément reconnaissant pour tout ce qu’il a fait pour notre entreprise – il a cru en nous quand personne d’autre n’y croyait et il m’a beaucoup appris sur les affaires, sur l’économie et sur le monde.» Le milliardaire Peter Thiel a bâti sa richesse grâce à la société de paiements en ligne PayPal, co-fondée en 1998, notamment avec Elon Musk. Il a investi, entre autres, dans Airbnb, Affirm, Stripe et SpaceX.