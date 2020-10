Mardi soir, alors qu’il restait moins d’un quart d’heure à jouer entre Tottenham et Chelsea en Coupe de la Ligue, on a vu Eric Dier quitter précipitamment la pelouse pour rejoindre les vestiaires afin d’y satisfaire un besoin urgent.

Scène cocasse sur cette action déjà insolite, José Mourinho s’est empressé d’emboîter le pas à son défenseur , visiblement furieux à l’idée que celui-ci se soit éclipsé alors que son équipe était menée au score . «Quand Dier est parti, allait expliquer plus tard – et calmé! – son coach, j ’ ai tout de suite compris ce qui se passait, j ’ y suis allé pour essayer d ’ accélérer les choses, pour faire pression sur lui. Il devait y aller – il n ’ avait pas le choix. Peut-être que c ’ est normal quand vous êtes complètement déshydraté, ce qui était le cas.»