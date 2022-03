Vaud – Il quitte son job pour aller en prison, mais son incarcération est reportée

De plus, le délinquant de la route, père de deux enfants, n’avait été informé que le 24 février que sa demande d’exécution de peine à domicile sous surveillance électronique avait été définitivement refusée. Convaincu à ce moment-là qu’il n’échapperait pas à l’incarcération, il avait informé son employeur et quitté son travail. De quoi nourrir bien des regrets. «Je ne nie pas ma culpabilité dans les affaires pour lesquelles j’ai été condamné. Mais je suis sorti de prison en octobre 2019 et, depuis, je me suis réinséré. J’ai eu un deuxième enfant et j’avais un travail. Là, je ne sais plus que penser. Je m’étais préparé psychologiquement à retourner en prison le 1er mars. J’ai lâché mon job… Heureusement encore que j’avais décidé de conserver mon logement. Autrement, je me serais retrouvé à la rue», raconte, dépité, le trentenaire.