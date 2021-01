Les courses sponsorisées ont la côte. Le principe est somme toute assez simple: vendre du rêve en partant à la conquête d’un record, s’attacher les services d’un athlète de premier plan pour que le défi ait une chance d’aboutir et que le projet soit crédible, mettre en avant sa marque pour que le lien entre performances et celle-ci paraisse le plus naturel possible. Nike et la tentative d’Eliud Kipchoge de franchir la barre des 2 heures au marathon, Salomon et celle de Kilian Jornet de parcourir la plus grande distance en 24 heures et, depuis ce week-end, un triptyque mêlant Hoka, Jim Walmsley et un 100 kilomètres.