Pologne : Il rate pour la 192e fois l’examen théorique du permis de conduire

Ça fait dix-sept ans qu’un Polonais tente en vain de réussir cet examen.

Un homme de Piotrków Trybunalski, au centre de la Pologne, vient d’échouer pour la 192e fois à l’examen théorique du permis de conduire. Â gé de 50 ans, il tente en vain de passer ce test depuis dix-sept ans. Les médias locaux précisent que le centre d’examen de Piotrków Trybunalski a pourtant l’un des taux de réussite les plus importants du pays, avec plus de 70% des candidats qui réussissent l’examen du premier coup.

Ses échecs successifs lui ont déjà coûté 6000 zlot ys polonais, soit quelque 1450 francs. Ce recordman national des ratés à l’examen théorique ne baisse ce p endant p as les bras et entend bien tenter encore sa chance. S’il y parvient un jour , il ne lui restera plus que l’examen pratique…