Canton d’Argovie : Il rate un virage, sa voiture et son permis à l’essai partent en fumée

Un jeune conducteur est sorti de route et a vu sa voiture s’enflammer. Lui et ses deux passagers sont indemnes.

Selon les éléments à la connaissance de la police, il était un peu après 1h30 du matin quand le conducteur du véhicule, âgé de 19 ans, a raté un virage et est sorti de route avant de percuter un tronc d’arbre. Les pompiers ont rapidement pu éteindre le feu mais la voiture est détruite. Le conducteur et les deux passagers avaient pu s’extraire du véhicule et n’ont pas été blessés. Par contre, la police a immédiatement retiré au conducteur son permis de conduire à l’essai.