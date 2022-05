Golf: Il réalise deux «holes in one» en qualifications pour l’US Open

Parker Coody avec le fanion du drapeau du trou No 8, en souvenir de cette journée mémorable sur le Forest Creek Golf Club. TEXAS GOLF ASSOCIATION

La plupart des golfeurs amateurs ne réaliseront jamais de «hole-in-one» dans leur vie. Parker Coody, lui, s’en est offert deux durant la même partie, lundi, sur le Forest Creek Golf Club (Texas), de surcroît en qualifications pour l’US Open, la troisième levée du Grand Chelem de la saison qui aura lieu le mois prochain dans le Massachusetts.

«Je suis arrivé au départ du trou No 8 et je me suis dit: «Bon, il faut que je commence à faire quelque chose…» Parker Coody, universitaire texan

«C’était dingue, a expliqué l’universitaire texan (22 ans) à Golf Channel. Et on m’a pas mal chambré, en me suggérant par exemple d’acheter une nouvelle paire de chaussures de golf aux joueurs qui ont partagé ma partie.» La tradition veut que l’auteur d’un «hole-in-one» remercie ses camarades de parcours d’un petit geste sympa, généralement une tournée.

Le plus fou dans cette histoire? Parker Coody a réalisé son deuxième «trou en un» de la journée sur son avant-dernier trou, un par 3 de 174 mètres (le No 8, car il avait débuté son tour au No 10). Et cet eagle (-2) lui a permis de se qualifier de justesse pour l’étape suivante, l’ultime sur la route de l’US Open.

«Sur le trou précédent, j’avais raté un putt de moins de deux mètres pour le birdie (-1), ce dont j’avais besoin pour éviter de me retrouver en barrages avec plusieurs autres joueurs. Je suis arrivé au départ du 8 et je me suis dit: «Bon, il faut que je commence à faire quelque chose…» J’ai frappé un bon fer 7, sur la droite, pour que le vent ramène la balle vers le drapeau. Et celle-ci a atterri à 30 centimètres du trou avant de disparaître. Ça a été un choc total!»

Parker Coody essaiera prochainement de valider son ticket pour rejoindre l’US Open et les stars du golf professionnel. Pour ce faire, il pourra sans doute compter sur les conseils de son grand-père, Charles Coody (85 ans), vainqueur du prestigieux Masters d’Augusta en 1971. Ça ne s’invente pas.