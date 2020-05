Italie

Il réalise un rêve sous les yeux horrifiés de sa mère

Un enfant de 12 ans s’est retrouvé nez à nez avec un ours, samedi dans les Dolomites. Aux anges, il a réagi avec lucidité et calme.

On pourrait croire à une scène de dessin animé, et pourtant cette rencontre improbable a bel et bien eu lieu. En balade avec sa famille dans les Dolomites (province de Trente) samedi, Alessandro espérait secrètement apercevoir un ours. Il en a eu pour son argent.