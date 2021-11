Royaume-Uni : Il réalise une de ses dernières volontés, la police débarque en force

Malade en phase terminale, un quinquagénaire a montré ses fesses à un radar, comme il avait toujours rêvé de le faire. Six policiers ont fait irruption chez lui.

Darrell a rempli sa mission vendredi dernier à Kidderminster (Worcestershire): il a baissé son pantalon et ses sous-vêtements devant une camionnette de la police. Outré, l’officier présent dans le véhicule a dénoncé le père de deux enfants à ses collègues pour «attentat à la pudeur», écrit le «Daily Mail». Vingt minutes plus tard, pas moins de six policiers ont débarqué au domicile du quinquagénaire, qui a refusé de leur ouvrir la porte. C’est finalement de force que Darrell a été tiré hors de chez lui et menotté.