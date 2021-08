Saint-Prex (VD) : Il recevra 19 pièces d’or pour en avoir découvert plus de 5000

Alors qu’il espérait toucher la moitié du pactole, le promeneur qui avait déterré un véritable trésor dans un chantier vaudois n’empochera presque rien.

Les 19 pièces d’or correspondent à plus de 6000 francs.

Voleur ou honnête citoyen? La justice de paix de Morges devait trancher , concernant le promeneur qui avait découvert, par hasard, un véritable trésor enfoui dans un chantier de Saint-Prex (VD), en 2016. D’un côté, l’homme demandait 50% du pactole, comprenant plus de 5000 pièces d’or, essentiellement des vrenelis et des napoléons, d’une valeur totale de 1,3 million de francs. De l’autre, les propriétaires de la parcelle estimaient ne rien lui devoir.

La justice a rendu son verdict: le promeneur n’est pas un voleur et il a droit à une récompense, explique «24 heures». Mais celle-ci ne s’élèvera qu’à 19 pièces d’or, qui correspondent à la trouvaille fortuite du premier jour. Pour mémoire, il était ensuite retourné sur place à plusieurs reprises. Il avait alors rempli des pots à confiture avec les pièces et les avait cachés dans des chalets d’alpage. Ce n’est que quelques jours plus tard qu’il avait finalement rapporté le tout à la police.