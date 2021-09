Fribourg - Il reçoit à tort une facture pour un test Covid-19

Des excuses et une facture annulée

Dans l’incompréhension, il s’est contenté de renvoyer la douloureuse à son assureur sans la payer, ce qui lui a valu 10 fr. de frais de rappel en plus en août. «Je ne comprends pas pourquoi on me demande de payer cela», s’étonne le septuagénaire, d’autant qu’il ne s’agissait pas d’un test PCR de confort. Sollicité par nos soins, le Groupe Mutuel a compris l’origine du couac. «Même si nous n’avons pas commis d’erreur, nous présentons nos excuses à notre assuré

pour les désagréments causés», déclare le porte-parole Pascal Vuistiner.