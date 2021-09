Rugby - Il reçoit des crampons en plein visage

Ce dimanche, la Nouvelle-Zélande s’est imposée 38-21 contre l’Australie lors d’un match test à Perth, remportant au passage son troisième match d’affilée contre les Wallabies. Les All Blacks ont dominé la rencontre, quand bien même ils ont joué une bonne partie du match en infériorité numérique. Le Néo-Zélandais Jordie Barrett a en effet reçu un carton rouge après avoir involontairement essuyé ses crampons sur le visage de l’Australien Marika Koroibete à la 28e minute. Après avoir visionné les images à la vidéo, l’arbitre a décidé d’expulser Barrett. Plus de peur que de mal pour Koroibete: il ne souffre que de blessures superficielles et a pu terminer la rencontre.