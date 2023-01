États-Unis : Il reçoit des milliers de dollars à la place de sa commande chez McDo

Alors, que faire? Garder le pactole, soit 5000 dollars, ou le rendre? «Pourquoi? Pourquoi font-ils ça? Maintenant, je dois les retourner parce que je suis une bonne personne», a déclaré Josiah. Dans sa publication, on le voit ainsi se rendre dans le fast-food avec le sac et le donner aux employées, visiblement soulagées. En guise de remerciement, Josiah a reçu 200 dollars et pourra profiter gratuitement de la nourriture du McDo pendant un mois.