Le parcours du binôme composé de Jérémy Chardy et Fabrice Martin s’est arrêté en finale lors du tournoi de double de Rome. Les Français ont été battus dimanche en trois sets par l’Espagnol Marcel Granollers et l’Argentin Horacio Zeballos au terme d’un match très serré (6-4 5-7 10-8).

En double, Jérémy Chardy (33 ans) et Fabrice Martin (34 ans) ont disputé six finales ensemble sur le circuit ATP (dont celle de Roland-Garros l’année dernière) et remporté trois tournois: Doha en 2017, Marseille et Estoril en 2019.