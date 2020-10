La scène, surréaliste, symbolise la déchirure émotionnelle que peuvent provoquer les mesures de distanciation sociale et physique. Enregistrées le 2 octobre par la caméra de vidéosurveillance d’un crématoire de Milton Keynes (sud de l’Angleterre), les images montrent une famille s’apprêter à faire un dernier adieu à un proche. Voyant sa maman bouleversée, Craig Bicknell rapproche sa chaise et vient se placer à côté d’elle pour la réconforter. Une autre personne en fait de même.

À peine 10 secondes plus tard, un employé du crématoire intervient et ordonne aux deux personnes de reprendre leurs distances. «Désolé, désolé, j’ai bien peur que vous deviez remettre les chaises à leur place. Vous ne pouvez pas déplacer les chaises, on vous l’a dit», s’est-il exclamé. Quelques minutes plus tôt, six membres de la même famille étaient arrivés à la cérémonie dans la même voiture.

Contacté par Craig, le groupe Facebook Milton Keynes Community Hub a partagé cette vidéo, non pas pour s’en prendre au personnel du crématoire mais dans l’espoir d’un assouplissement des règles. «Ils voulaient que nous aidions à souligner combien l’expérience d’un enterrement est maintenant traumatisante et bouleversante, en plus de la tristesse que ressentent déjà les gens lorsqu’ils enterrent quelqu’un», peut-on lire dans le texte accompagnant les images.