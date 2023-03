Julien Bert reconnaît des comportements inappropriés

Julien Bert : Il reconnaît des «comportements inappropriés»

Concernant son ex, Julien Bert a assuré qu’il ne lui en voulait pas d’avoir parlé. Il a indiqué qu’il était triste de n’avoir pas pu être présent «pour l’aider et la soutenir» quand elle en avait eu besoin. «Je m’excuse auprès d’Hilona de lui avoir menti sur une chose bien plus importante que tout ce qu’elle a pu me reprocher. À savoir, lui promettre qu’on se retrouverait un jour et que je ne ressentirais plus jamais ça pour quelqu’un d’autre. Parce que, là encore, je me suis menti à moi-même», a-t-il conclu.