Italie : Il recrute sur le dark web pour estropier et défigurer son ex

La police italienne a annoncé mercredi avoir déjoué un plan «cauchemardesque» en arrêtant un homme qui voulait que son ex-fiancée soit estropiée et défigurée à l’acide par un homme de main engagé sur le dark web.

Les autorités ont qualifié ce plan de «film à suspense contemporain» et ont précisé que c’était «la première fois» qu’elles parvenaient à empêcher un crime de ce genre planifié sur internet.

L’homme, un expert en informatique d’une quarantaine d’années et travaillant pour une grande entreprise, a été assigné à résidence et inculpé de tentative de lésions corporelles graves et de harcèlement.