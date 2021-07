Cambodge : Il récupère son animal de compagnie qui est… un lion

Grâce à une intervention du Premier ministre cambodgien, un jeune lion a finalement été rendu à son propriétaire, alors qu’il avait été confisqué.

Confisqué il y a quelques jours au Cambodge, un jeune lion aux dents et griffes arrachées a finalement été rendu à son propriétaire, un riche particulier de Phnom Penh, grâce à une intervention du Premier ministre Hun Sen. L’animal, un mâle de 18 mois pesant 70 kg, avait été importé de l’étranger ce ressortissant chinois alors qu’il n’était qu’un lionceau.

Alertées par une vidéo de l’animal sur TikTok, les autorités avaient confisqué le lion le 27 juin dans la villa d’un quartier chic de la capitale cambodgienne. Wildlife Alliance, une ONG de sauvetage des animaux qui a participé à l’opération, avait déclaré qu’une résidence privée était «inappropriée» pour un animal sauvage, et que le propriétaire avait fait retirer les canines et les griffes du félin. Mais dimanche soir, le Premier ministre est intervenu sur Facebook pour annoncer que ce particulier pouvait récupérer son lion mais qu’il devait «lui construire une cage adéquate afin d’assurer la sécurité des habitants de la maison et des voisins», a écrit Hun Sen.