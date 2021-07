Fribourg : Il refuse de laisser la police fouiller son téléphone, la justice lui donne raison

Pour avoir accès aux données d’un smartphone, les enquêteurs doivent avoir un mandat et de solides indices sur la probabilité d’y dénicher des preuves. Un automobiliste fribourgeois vient ainsi de récupérer son appareil, qui avait été séquestré.

Et il a bien fait: non seulement le tribunal lui a donné raison, mais il a aussi ordonné la restitution du téléphone et a octroyé à l’automobiliste 1000 francs d’indemnité pour ses frais d’avocat. Son défenseur, Me David Aïoutz, a par ailleurs souligné que bien des gens «n’ont pas forcément conscience qu’ils ne sont pas tenus de collaborer» durant leur audition. Le tribunal précise de son côté que fouiller un smartphone n’est pas anodin et que cet acte doit faire l’objet d’un mandat de perquisition délivré par un procureur, ce qui n’était pas le cas dans l’affaire en question.