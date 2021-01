Bruce Willis : Il refuse de porter un masque et se fait expulser d’une pharmacie

L’acteur américain a déambulé sans masque dans une pharmacie de Los Angeles. Il a été sommé de quitter les lieux.

Les stars d'Hollywood ne sont pas exemptées des règles qui s’appliquent à chacun. Le célèbre acteur Bruce Willis a pu s’en rendre compte à Los Angeles. Déambulant dans les allées d’une pharmacie sans masque, le comédien de 65 ans a choqué la clientèle, et le magasin lui a demandé de quitter les lieux avec effet immédiat.

Interrogé par le média américain People, l’acteur légendaire de la saga «Die Hard» a finalement reconnu «une erreur de jugement» et incité les citoyens à «continuer à porter le masque». Pour l’anecdote, Bruce Willis a été photographié avec un jean, une veste en cuir, une casquette et... un bandana. Un objet qu’il aurait pu utiliser pour se couvrir le nez et la bouche, ont estimé les clients de la pharmacie.