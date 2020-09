Son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais Arnaud Sérié est en train de se constituer une petite communauté d’amateurs sur les réseaux sociaux. Le golfeur de 32 ans compte ainsi près de 50 000 abonnés sur Instagram. Tous se régalent de ses vidéos sur lesquelles on le voit tenter, et bien sûr réussir, des gestes incroyables avec son club entre les mains.

«Ce golf 2.0 est assez populaire aux Etats Unis. C’est divertissant et c’est une autre manière d’y jouer, j’ai trouvé ça fun», raconte l’étudiant en commerce dans le 20 Minutes français. «C’est un sport technique, parfois frustrant et ce côté «défi» où on doit faire des coups improbables et compliqués, c’est drôle.»