Mendrisio (TI) : Il regarde trop de films, Salt lui coupe la connexion

Un Tessinois de 25 ans fait partie des clients les plus «gênants» de l’opérateur téléphonique, qui l’a déconnecté pour excès de roaming.

«Je suis stupéfait de cette décision», a réagi l’abonné qui étudie et travaille en Allemagne depuis le mois de mai et n’a désormais plus de connexion internet. «J’ai souscrit l’abonnement pour être toujours en contact avec ma famille et mes amis, mais aussi pour travailler et, bien sûr, pour regarder des films comme tout le monde. J’avais choisi l’option illimitée précisément parce que j’utilise internet. Sinon, j’aurais opté pour autre chose», a déclaré le jeune homme au portail d’informations tessinois.