James Arthur : Il regrette ses confessions sulfureuses

Dans son autobiographie, sortie en 2017, James Arthur avait révélé que sa relation avec Rita Ora l’avait rendu accro au sexe. Il pense aujourd’hui qu’il aurait dû se taire.

Ses révélations choc sur sa vie sexuelle dans son autobiographie, «Back To The Boy», sortie en 2017, avait fait grand bruit à l’époque. James Arthur, qui était sorti quelques mois avec Rita Ora, en 2013, avait raconté que leur relation «magique» l’avait rendu accro au sexe. Après avoir été largué par la chanteuse, le Britannique est devenu un «queutard» selon ses propres termes. «Je chattais avec des centaines de femmes sur le Net ou WhatsApp et j’ai couché avec tellement d’entre elles que je n’arrivais plus à les compter», avait-il raconté.