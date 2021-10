Genève – Il relooke «20 minutes» et est récompensé

Léo Monnet et le fruit de son travail, devant les locaux de la HEAD, près de la gare Cornavin.

Son édition revisitée de 20 minutes lui avait déjà valu un 6 à l’école il y a quelques mois, elle lui a récemment permis d’être distingué dans un concours de graphisme. Léo Monnet, jeune diplômé de la H aute É cole d’art et de design (H EAD ) - Genève, fait partie de la trentaine de lauréats du prix Junge Gra f ik 2021. Cette nouvelle distinction, destinée aux étudiants en graphisme et en design, a été décernée dans le cadre du festival Weltformat, qui s’est tenu du 9 au 17 octobre à Lucerne.

« J’ai envoyé quatre projets et deux ont été récompensés » , se réjouit le jeune homme de 25 ans. Celui-ci avait pris l’initiative de soumettre son travail de refonte graphique de notre journal: « On avait la contrainte d’utiliser tout le contenu de l’édition du 11 novembre 2020, relate l’étudiant, qui fait actuellement un m aster en design. L’idée, c’était d’en proposer une version très expérimentale et graphique, en jouant sur la notion de temps, qui fait partie du concept original de 20 minutes.»