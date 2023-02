Football américain: Il remboursera ses clients si les Eagles gagnent le Super Bowl

Pour les bookmakers, l’issue du Super Bowl entre les Kansas City Chiefs et les Philadelphia Eagles, dimanche en Arizona, est aussi incertaine que la prochaine coupe de cheveux de Neymar. Chez bet365, par exemple, la cote des deux équipes est de 1,9 contre 1 alors que pour JouezSport!, en Suisse romande, l’équipe de Pennsylvanie est légèrement favorite à 1,7 contre 1. Le contexte n’a pas refroidi un commerçant de Philadelphie qui a le logo des Eagles tatoué sur le cœur. John Calvecchio, qui vend notamment des maillots d’équipes professionnelles, des chaussures de sport et des cartes à collectionner, a promis de rembourser tous les achats supérieurs à 300 dollars américains (267 francs), hors taxes, d’ici au coup d’envoi du Super Bowl si Philadelphie remporte le trophée.

John Calvecchio estime que cette publicité lui permettra d’augmenter sa visibilité et d'élargir sa clientèle. «J’ai pensé à mon amour pour les oiseaux (les Eagles) et à la passion de ma ville pour cette équipe. Je me suis dit que ce serait une excellente façon de partager ma passion et de donner au suivant.»